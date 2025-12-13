circle x black
Cerca nel sito
 

Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: "Almeno venti feriti"

I media locali parlano di colpi d'arma da fuoco vicino alla Facoltà di Ingegneria

Usa, sparatoria alla Brown University di Providence:
13 dicembre 2025 | 23.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sparatoria alla Brown University di Providence a Rhode Island negli Stati Uniti. Secondo quanto riportano l'Abc 6 News il campus avrebbe chiesto ai giovani studenti di restare nascosti e chiudere a chiave le porte delle stanze. I media locali parlano di "almeno venti feriti" nel corso della sparatoria vicino alla Facoltà di Ingegneria.

Non sarebbero confermate le voci che davano in arresto un uomo, sospettato di aver fatto fuoco al campus, per cui la polizia, che lo sta ancora cercando, ha chiesto di stare lontani dalla zona di Hope Street. Agli studenti del campus è stato chiesto di restare al riparo fino a nuovo avviso, chiudendo a chiave le porte e silenziando i telefoni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sparatoria usa sparatoria usa oggi sparatoria usa ateneo sparatoria ateneo usa
Vedi anche
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza