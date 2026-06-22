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Starmer si commuove: "Torno a fare il marito e il padre" - Video

Il primo ministro britannico annuncia le dimissioni

Starmer si commuove:
22 giugno 2026 | 12.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro britannico e si commuove. "Dedicherò più tempo al lavoro più importante: essere il miglior marito possibile per la mia fantastica moglie Vic... ed essere il miglior padre possibile per i miei splendidi figli, che sono il mio orgoglio e la mia gioia", le parole del primo ministro, che annuncia il passo indietro con una comunicazione davanti alla porta del numero 10 di Downing Street.

I media britannici evidenziano il 'finale toccante' del discorso, sottolineando che il media è "sul punto di piangere" quando si congeda.

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starmer dimissioni keir starmer
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