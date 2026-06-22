Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro britannico e si commuove. "Dedicherò più tempo al lavoro più importante: essere il miglior marito possibile per la mia fantastica moglie Vic... ed essere il miglior padre possibile per i miei splendidi figli, che sono il mio orgoglio e la mia gioia", le parole del primo ministro, che annuncia il passo indietro con una comunicazione davanti alla porta del numero 10 di Downing Street.

🚨 BREAKING: Keir Starmer gets emotional as he resigns as Prime Minister



"I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife Vic... and being best dad I can to my beautiful children, who have been my pride and joy" pic.twitter.com/3OaOMTqPLQ — Politics UK (@PolitlcsUK) June 22, 2026

I media britannici evidenziano il 'finale toccante' del discorso, sottolineando che il media è "sul punto di piangere" quando si congeda.