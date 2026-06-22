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Starmer si dimette, la voce rotta sul finale: "Mi dedicherò al lavoro di padre e marito" - Video

22 giugno 2026 | 12.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È un finale toccante quello del discorso del premier britannico dimissionario Keir Starmer, che secondo i media era ''sul punto di piangere''. Rivolgendosi alla moglie Victoria, che ha definito la sua "roccia", Starmer ha detto che quando lascerà "l'incarico più importante del Paese" dedicherà "più tempo al lavoro più importante: essere il miglior marito possibile per la mia fantastica moglie Vic, che è stata una roccia al mio fianco nei momenti belli e in quelli brutti, ed essere il miglior padre possibile per i miei splendidi figli, che sono il mio orgoglio e la mia gioia".

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