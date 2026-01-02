A un fenomeno del genere sopravvivere è quasi impossibile e il rischio resta elevato anche per i soccorritori

Potrebbe esserci il fenomeno del flashover dietro l'esplosione, derivata da un incendio, al bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Più di 40 i morti, oltre 100 i feriti. Coinvolti anche 19 italiani, in base alle informazioni disponibili finora: di questi sei sono ufficialmente dispersi, cioè sul loro conto non è disponibile al momento alcuna informazione.

Cos'è il flashover

Gli investigatori stanno dunque indagando per capire se un flashover abbia causato l'esplosione nel bar. Si tratta di un fenomeno in cui tutto ciò che si trova in una stanza prende fuoco quasi simultaneamente, con temperature altissime. In queste condizioni, la sopravvivenza è quasi impossibile e il rischio resta elevato anche per i soccorritori. Le vie di fuga limitate nel seminterrato - dove si è consumata la strage - avrebbero quindi fatto il resto, ostacolando l’evacuazione durante la fuga dei giovanissimi.

Le autorità hanno comunque affermato che è troppo presto per determinare la causa dell'incendio e che le indagini richiederanno tempo.