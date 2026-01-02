circle x black
Cerca nel sito
 

Strage di Crans-Montana, flashover potrebbe aver provocato esplosione: cos'è

A un fenomeno del genere sopravvivere è quasi impossibile e il rischio resta elevato anche per i soccorritori

Il locale dove è avvenuta l'esplosione - (Afp)
Il locale dove è avvenuta l'esplosione - (Afp)
02 gennaio 2026 | 09.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Potrebbe esserci il fenomeno del flashover dietro l'esplosione, derivata da un incendio, al bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Più di 40 i morti, oltre 100 i feriti. Coinvolti anche 19 italiani, in base alle informazioni disponibili finora: di questi sei sono ufficialmente dispersi, cioè sul loro conto non è disponibile al momento alcuna informazione.

Cos'è il flashover

Gli investigatori stanno dunque indagando per capire se un flashover abbia causato l'esplosione nel bar. Si tratta di un fenomeno in cui tutto ciò che si trova in una stanza prende fuoco quasi simultaneamente, con temperature altissime. In queste condizioni, la sopravvivenza è quasi impossibile e il rischio resta elevato anche per i soccorritori. Le vie di fuga limitate nel seminterrato - dove si è consumata la strage - avrebbero quindi fatto il resto, ostacolando l’evacuazione durante la fuga dei giovanissimi.

Le autorità hanno comunque affermato che è troppo presto per determinare la causa dell'incendio e che le indagini richiederanno tempo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crans montana incendio crans montana esplosione crans montana flashover crans montana italiani
Vedi anche
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza