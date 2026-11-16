Un suv della defunta moglie trasformato in un camper con cui viaggiare. Un uomo in pensione, padre di due figli, sta coltivando il suo sogno di viaggiare grazie a un camper ricavato da una Chevrolet Suburban del 2008 lasciatagli 'in eredità' dalla moglie, morta quando il più grande dei figli aveva soltanto 10 anni.

Una semplice foto che Frank Babcock ha mandato ai figli, dove mostrava l'automobile carica di bagagli e pronta per lasciare la sua casa a Lake Villa, in Illinois, per iniziare il suo viaggio. Da qui è nato un video che la figlia ha postato sul proprio profilo TikTok e che è diventato virale, tanto che diversi sconosciuti hanno risposto invitandolo a cena a casa loro e offrendosi di ospitarlo nel suo viaggio on the road, che avrebbe attraversato i principali parchi nazionale degli Stati Uniti. Poi Babcock ha deciso di aprire il proprio profilo dove mostra i suoi viaggi.

"Non ho mai smesso di sentirlo parlare del desiderio di andarsene da qui e di viaggiare", ha detto la figlia Conner a People, con il padre che ha aspettato che i figli si laureassero e diventassero indipendenti prima di riaprire il suo sogno nel cassetto. Da tempo Babcock desiderava acquistare un camper, preferendo poi 'ammodernare' il suv lasciatogli dalla moglie.

Il primo viaggio dell'uomo è durato due settimane e ha attraversato 4mila miglia, ovvero oltre 6mila chilometri, nell'ovest statunitense. Ad accompagnarlo c'era un amico, con cui ha visitato il Parco Nazionale delle Montagne Rocciose in Colorado, il Grand Teton e Yellowstone, nel Wyoming, per poi dirigersi al Parco Nazionale dei Ghiacciai, nel Montana, fino al Parco Nazionale Theodore Roosevelt, in North Dakota.