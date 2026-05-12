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Terremoto in Iran, scossa di magnitudo 4.6 a Teheran

La scossa fa tremare la capitale

Il tracciato di un sismografo - (Fotogramma)
Il tracciato di un sismografo - (Fotogramma)
12 maggio 2026 | 23.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Terremoto in Iran oggi, 12 maggio 2026, con una scossa di magnitudo superiore a 4 registrata nella capitale Teheran. L'US Geological Survey ha registrato un sisma di magnitudo di 4.3, il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo indica una magnitudo di 4.5 e i media statali iraniani fanno riferimento al valore 4.6. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni o vittime. I media iraniani hanno riferito che l'epicentro del terremoto si trova al confine tra Teheran e l'area di Mazandaran, a est della capitale. L'USGS ha collocato l'epicentro del sisma vicino alla città di Damavand.

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terremoto oggi terremoto iran
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