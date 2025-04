A cinque giorni dal terremoto che ha colpito il Myanmar, i soccorritori -impegnati in una corsa contro il tempo per trovare e trarre in salvo i sopravvissuti - sono riusciti ad estrarre vivo dalla macerie di un albergo di Naypydaw un uomo di 26 anni, dipendente dell'hotel. A salvarlo è stata una squadra congiunta turco-birmana poco dopo la mezzanotte, hanno dichiarato i vigili del fuoco, che hanno caricato su Facebook il video del salvataggio. Stordito e impolverato ma cosciente, l'uomo è stato estratto attraverso un foro nelle macerie e caricato su una barella.

Il sisma di magnitudo 7,7 della scala Richter ha raso al suolo venerdì edifici in tutto il Myanmar, uccidendo più di 2.700 persone e lasciandone altre migliaia senza un tetto.

Diversi gruppi armati che combattono contro l'esercito hanno sospeso le ostilità, ma il capo della giunta birmana, Min Aung Hlaing ha giurato di portare avanti le "attività difensive" contro i "terroristi". Le agenzie delle Nazioni Unite, i gruppi per i diritti e i governi stranieri hanno esortato tutte le parti in causa nella guerra civile del Myanmar a cessare i combattimenti e a concentrarsi sull'aiuto alle persone colpite dal terremoto, il più grande che abbia colpito il Paese da decenni.

