Il primo ministro iracheno Mohammed al-Sudani ha annunciato l'uccisione del comandante dello Stato islamico (Isis) per l'Iraq in un'operazione sulle montagne Hamrin nel nordest. ''Mi congratulo con il nostro onorevole popolo per l'uccisione del cosiddetto comandante dell'organizzazione terroristica Isis per l'Iraq e di otto leader senior dell'organizzazione, nell'eroica e qualitativa operazione del Servizio antiterrorismo e di sicurezza nazionale'', ha scritto al-Sudani su 'X'.

Il premier iracheno ha aggiunto che ''non c'è posto per i terroristi in Iraq. Li inseguiremo nei loro nascondigli e li elimineremo, finché la terra dell'Iraq non sarà ripulita da loro e dalle loro azioni peccaminose''.