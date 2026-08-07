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"Che succede ai capelli di Trump?", la domanda e le 'risposte' dell'AI - Video

La chioma del presidente appare sospetta per qualcuno. E su X succede di tutto...

Le acconciature Ai di Trump
Le acconciature Ai di Trump
07 agosto 2026 | 12.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ma cosa è successo ai capelli di Trump?". Basta una domanda e il web si scatena. L'apparizione pubblica di Donald Trump a Las Vegas, per un comizio sull'economia, scatena i dubbi dei complottisti tricologici. La chioma del presidente americano, iniziano a notare gli utenti su X, appare eccessivamente folta. Sembra molto diversa rispetto a quella 'ordinaria': cos'è successo?

C'è chi trova subito la soluzione: "Trump indossa una parrucca". Nessuna prova, ovviamente, solo un'insinuazione che trova terreno fertile tra chi non apprezza il numero 1 della Casa Bianca. L'argomento decolla e, nell'era dell'intelligenza artificiale, accende la miccia della fantasia.

Risultato? Spuntano decine di Trump con le acconciature più assurde, in un trend che da oltre 24 ore non conosce sosta.

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