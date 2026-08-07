La chioma del presidente appare sospetta per qualcuno. E su X succede di tutto...
"Ma cosa è successo ai capelli di Trump?". Basta una domanda e il web si scatena. L'apparizione pubblica di Donald Trump a Las Vegas, per un comizio sull'economia, scatena i dubbi dei complottisti tricologici. La chioma del presidente americano, iniziano a notare gli utenti su X, appare eccessivamente folta. Sembra molto diversa rispetto a quella 'ordinaria': cos'è successo?
Trump’s New Hair doo is making America laugh over and over!— Ruben Garcia (@goRubenRuben) August 6, 2026
This is hilarious! #TrumpHairDoo #TrumpHair #USDemocracy pic.twitter.com/No0dmp6ydv
C'è chi trova subito la soluzione: "Trump indossa una parrucca". Nessuna prova, ovviamente, solo un'insinuazione che trova terreno fertile tra chi non apprezza il numero 1 della Casa Bianca. L'argomento decolla e, nell'era dell'intelligenza artificiale, accende la miccia della fantasia.
I can’t stop laughing! 🤣 pic.twitter.com/5LNOCjW8iU— Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) August 6, 2026
Risultato? Spuntano decine di Trump con le acconciature più assurde, in un trend che da oltre 24 ore non conosce sosta.