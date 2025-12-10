circle x black
Cerca nel sito
 

Trump e il bagno occupato sull'Air Force One: "C’è qualcuno lì dentro?"

Il presidente è stato urtato dalla porta della tolette e ha ironizzato: "Oh, salve. Qualcuno è lì dentro. Vieni fuori"

Trump sull'Air Force One
Trump sull'Air Force One
10 dicembre 2025 | 09.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Trump parla con i giornalisti a bordo dell'Air Force One e (inavvertitamente) blocca una persona all'interno del bagno dell'aereo presidenziale. L'insolito siparietto è avvenuto mentre volava in Pennsylvania, per il suo primo comizio pubblico dopo mesi.

Il presidente era diretto a Mount Pocono per tenere un discorso sull'economia. Durante il volo, ha risposto alle domande dei giornalisti riuniti. Ma durante la diretta streaming si sente un oggetto sbattere ripetutamente contro l'Air Force One e Trump rimproverare un giornalista: "Dovrai andarci piano con quella cosa. È un aereo del governo, ma ci tengo a tenerlo in buone condizioni".

Pochi secondi dopo, è stato colpito accidentalmente dalla porta del bagno mentre qualcuno usciva. Trump inizialmente è sembrato confuso, ma poi ha ironizzato: "Oh, salve. Qualcuno è lì dentro", ha detto facendo scoppiare a ridere gli altri sull’aereo. "Vieni fuori", ha aggiunto dopo aver bussato.

Il video è diventato presto virale sui social, con meme e commenti sul gran senso dell'umorismo del presidente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trump news trump oggi trump air force one donald trump
Vedi anche
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza