"Gaza? Ancora meglio di Monaco" anche perché "è nella posizione migliore in Medio Oriente". Donald Trump ha risposto così in un'intervista a Hugh Hewitt rilanciata dalla Nbc alla domanda se Gaza, da un anno martellata dalle operazioni militari di Israele contro Hamas, possa un giorno rivaleggiare con Monaco con una ricostruzione "nel modo giusto". "Potrebbe essere il posto più bello", ha detto Trump, citando "clima, acqua, meteo".

Nell'intervista, il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha attaccato come consuetudine Kamala Harris per le sue politiche sull'immigrazione. Trump accusa la vice presidente di "aver permesso alle persone di passare da un confine aperto, 13.000 delle quali erano assassini", ripetendo un'affermazione che distorce in modo significativo i dati ufficiali.

"Sapete, un assassino, credo sia nei loro geni - ha detto Trump - E in questo momento abbiamo molti geni cattivi nel nostro Paese. Sono entrate nel nostro Paese 425.000 persone che non dovrebbero essere qui, che sono criminali".

Trump e gli alleati hanno 'approfittato' di dati riportati il mese scorso dall'Immigration and Customs Enforcement, sostenendo dimostrino che l'Amministrazioen Biden abbia lasciato in libertà più di 13.000 migranti senza documenti con condanne per omicidio. Si arriva a circa 425.000 considerando tutte le condanne penali.

Ma i dati vanno indietro di anni, ben prima dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, e includono persone condannate che potrebbero essere detenute al di fuori della giurisdizione dell'agenzia.