Donald Trump pronuncia il discorso dopo il giuramento come presidente degli Stati Uniti, tanti applaudono e qualcuno ride. E' Hillary Clinton, che non riesce a rimanere seria mentre il presidente annuncia che il Golfo del Messico cambierà nome.

Hillary Clinton can’t contain her laughter as Trump says he’s changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. pic.twitter.com/FgFR1dd4G6