Un vistoso ematoma sulla mano destra di Donald Trump finisce sotto i riflettori. Il presidente degli Stati Uniti, come documentano le foto diffuse dai media americani, ha un evidente livido sul dorso della mano destra. L'ematoma è apparso evidente durante l'incontro di lunedì con il presidente francese Emmanuel Macron, ricevuto alla Casa Bianca. Le immagini hanno alimentato domande sulla causa dell'ematoma e, in generale, sulle condizioni del 78enne presidente.

E' stata la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, a fornire una versione ufficiale: "Il presidente Trump è un uomo del popolo, il suo impegno è costante e lo dimostra ogni giorno.

Il presidente Trump ha un ematoma sulla sua mano perché lavora sempre e stringe mani tutto il giorno", la spiegazione in una nota. La Nbc, intanto, fa notare che la mano destra di Trump è apparsa in condizioni anomale in altre due occasioni, a agosto e a novembre dello scorso anno. La presenza di ematomi o arrossamenti era stata notata lo scorso anno anche da altre testate. "E' legata al fatto che stringo la mano di migliaia di persone", le parole del presidente riportate a dicembre 2024 da Time magazine. Il presidente, alla fine dello scorso anno, in un'intervista al programma 'Meet the Press' di Nbc News ha dichiarato che avrebbe diffuso la sua cartella clinica. Ad oggi, nota l'emittente, il report non è stato diffuso.