Trump firma ordine esecutivo: "Antifa organizzazione terroristica interna"

"E' un'organizzazione militarista e anarchica che chiede esplicitamente il rovesciamento del governo degli Stati Uniti, delle autorità di polizia e del nostro sistema giuridico", si legge nell'ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti

23 settembre 2025 | 08.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Donald Trump, come aveva promesso, ha firmato l'annunciato ordine esecutivo che designa "Antifa", un movimento, un'ideologia priva di una struttura organizzata e di una chiara leadership, come "organizzazione terroristica interna" affermando che "chiede esplicitamente il rovesciamento del governo degli Stati Uniti". "Antifa è un'organizzazione militarista e anarchica che chiede esplicitamente il rovesciamento del governo degli Stati Uniti, delle autorità di polizia e del nostro sistema giuridico", si legge nell'ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti e diffuso dalla Casa Bianca.

Il testo dà ampio mandato alle agenzie governative per indagare, denunciando l'utilizzo di "strumenti legali per organizzare e portare avanti campagne di violenza e terrorismo a livello nazionale" in nome dei denunciati obiettivi del movimento.

"Soggetti associati ad Antifa o che agiscono in suo nome" vengono accusati di "coordinamento con altre organizzazioni ed entità per diffondere, fomentare e promuovere la violenza politica e soffocare il discorso politico legittimo". "E' terrorismo interno questo lavoro organizzato è pensato per raggiungere obiettivi politici con la coercizione e l'intimidazione", si legge nel testo che, evidenziano i media americani, susciterà polemiche e dibattito sulle possibilità di attuazione, non essendo chiaro come possa essere applicato nella realtà.

Per l'Amministrazione Trump, "Antifa" porta avanti un lavoro "coordinato per ostacolare l'attuazione delle leggi federali tramite scontri armati con le forze dell'ordine, disordini organizzati, assalti violenti contro l'Ice e altri agenti delle forze dell'ordine" ed è dedito alla "divulgazione sistematica di informazioni personali e altre minacce contro esponenti politici e attivisti".

L'Amministrazione Trump accusa "Antifa" di "reclutare, addestrare e portare all'estremismo i giovani americani affinché partecipino a questa violenza e alla repressione dell'attività politica". L'accusa è anche di "impiegare strumenti e meccanismi elaborati per nascondere l'identità dei suoi loro membri, occultare le fonti di finanziamento".

L'Amministrazione Trump chiede a tutti i Dipartimenti e a tutte le agenzie competenti di indagare e "smantellare" le "operazioni illegali" portate avanti da "Antifa o qualsiasi persona che affermi di agire in suo nome".

