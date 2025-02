Il dettaglio in un video pubblicato da Dan Scavino, vice chief of staff e storico social media manager di Trump

Dan Scavino, vice chief of staff e storico social media manager di Donald Trump, ha pubblicato un video in occasione di San Valentino. Nel filmato appare un dettaglio notevole: all'ingresso dello Studio Ovale è stata appesa la prima pagina del New York Post con la foto segnaletica di Trump. È stata scattata il 24 agosto 2023: l'allora candidato alla nomination repubblicana era stato incriminato da un gran giurì con l'accusa di aver manipolato il processo elettorale dopo le presidenziali del 2020. Così si era presentato alla prigione di Fulton County in Georgia, e per la prima volta nella storia un ex presidente era stato schedato dal sistema carcerario.

HAPPY VALENTINE’S DAY!



WELCOME TO THE BEAUTIFUL OVAL OFFICE @WHITEHOUSE… pic.twitter.com/XGrW3Uu9H0 — Dan Scavino (@Scavino47) February 14, 2025

Oggi quella foto è stata scelta dall'entourage trumpiano come simbolo del nuovo mandato: tra ritratti di ex presidenti e scene di caccia, alle pareti della Casa Bianca capi di stato e leader internazionali vedranno la prima pagina di un tabloid che testimonia la caduta e la risalita dell'uomo più potente del mondo.