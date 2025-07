Donald Trump diventa Superman. La Casa Bianca, dai suoi profili social, propone una nuova immagine 'creativa' del presidente degli Stati Uniti. Dopo Papa Trump, presentato nelle settimane in cui la chiesa cattolica doveva scegliere il nuovo Pontefice, ecco il presidente nei panni del supereroe. Trump, con la classica tuta e il mantello rosso indossati dall'alter ego di Clark Kent, è ritratto mentre spicca il volo.

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq