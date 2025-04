Donald Trump valuta uno stop di 90 giorni ai dazi. Anzi, no. Con le Borse di tutto il mondo in crisi per le tariffe introdotte dagli Stati Uniti, a creare ulteriore caos provvede un'intervista di Kevin Hassett, massimo consigliere economico della Casa Bianca, a Fox News. L'ipotesi di una tregua di 3 mesi nei dazi rianima i mercati, prima che la Casa Bianca smentisca tutto: l'ipotesi di uno stop è una fake news.

Perché si è scatenato il caos? Cosa ha detto Hassett? Durante l'intervista il co-conduttore di Fox and Friends, Brian Kilmeade, ha chiesto a Hassett se Trump starebbe considerando l'ipotesi di 'mettere in pausa' i dazi di 90 giorni, come richiesto ieri in un lungo post su X dal miliardario fondatore di Pershing Square, Bill Ackman, secondo cui con le tariffe si rischia un "inverno economico nucleare autoindotto".

KILMEADE: Would Trump consider a 90 days pause in tariffs?



HASSETT: I think the president is gonna decide what the president is gonna decide ... even if you think there will be some negative effect from the trade side, that's still a small share of GDP pic.twitter.com/3KymvgOwQG