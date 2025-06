Un nuovo ritratto di Donald Trump alla Casa Bianca. E anche nell'ultima foto, il presidente 'ti guarda male'. Il 'portrait', realizzato dal fotografo Daniel Torok, è il secondo prodotto negli ultimi mesi, da quando Trump è tornato alla guida degli Stati Uniti. I media americani hanno dedicato attenzione alla nuova foto, analizzandola nei dettagli.

NEW OFFICIAL PRESIDENTIAL PORTRAIT JUST DROPPED 🔥🇺🇸 pic.twitter.com/mmDIGRRJNi