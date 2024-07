Gli spari, Donald Trump colpito, l’ex presidente che si tocca l’orecchio e si accascia dopo l’attentato nel comizio di Butler. Poi l’intervento degli agenti, i gesti di Trump e la ‘fuga’ verso l’auto mentre il caos piomba tra gli spettatori che cercano riparo mentre si sentono i colpi esplosi prima dal cecchino e poi dalle forze dell’ordine.

Best footage I've seen so far. From @NTDNews pic.twitter.com/GvQ4Tl348B

Un altro video mostra i momenti concitati dei soccorsi. Con Trump che sembra intenzionato a recuperare le scarpe prima di allontanarsi coperto dagli agenti.

This is the full clip.



1- shots on trump

2- ss returns fire

3- you hear “shooter is down”

4- they stand trump up

5- he asks to get his shoes

6- fist pumps and fight



Truly unreal.



pic.twitter.com/bhui8CcNUs