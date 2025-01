Sta diventando virale la reazione di Elon Musk all'annuncio di Donald Turmp di voler inviare astronauti americani su Marte.

Il ceo di X e Space X ha mostrato il pollice in su quando il presidente degli Stati Uniti, in un passaggio del suo discorso di insediamento, ha annunciato di voler espandere i territori americani, promettendo che sarà piantata la bandiera a stelle e strisce sul Pianeta rosso.

Elon Musk’s reaction when Trump mentioned Mars: pic.twitter.com/CMEsuyr1i2 — DogeDesigner (@cb_doge) January 20, 2025

Musk è un grande sostenitore della 'colonizzazione' di Marte. Tema che ha trattato anche in un recent post sul social di cui è proprietario in chi ha scritto che "Marte è il mondo nuovo" in riferimento a una notizia su un razzo progettato da Starship per andare sul pianeta.