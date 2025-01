Camicia bianca, tailleur scuro e sguardo deciso. Così Melania Trump appare nel primo ritratto ufficiale da First Lady statunitense. Lo scatto è stato reso pubblico dalla Casa Bianca, pochi giorni dopo la cerimonia che ha reso il marito Donald Trump il 47esimo Presidente degli Stati Uniti.

Lo scatto in bianco e nero

Il ritratto è stato diffuso in bianco e nero, dunque non è possibile distinguere i colori che ha indossato Melania per lo scatto. L'attenzione è puntata, tuttavia, sullo sguardo: deciso e sicuro, da 'business woman'. L'ex modella è stata immortalata mentre appoggia le mani su un tavolo a specchio, che riflette la sua immagine, nella Yellow Oval Room della Casa Bianca. Sullo sfondo l'obelisco di George Washington.

Il ritratto è stato realizzato da Régine Mahaux, una fotografa belga che da oltre 20 anni immortala la famiglia Trump nelle occasioni più importanti.

E' la seconda volta che Melania Trump viene fotografata da First Lady. Le due foto, la prima scattata nel 2017, sono state messe a confronto dagli esperti. Per il secondo incarico, la First Lady ha scelto uno sguardo più serio e deciso, senza il sorriso abbozzato del 2017. Una posa che, secondo gli esperti, sembra comunicare "la volontà di mettersi in gioco, al lavoro".

Melania Trump fa ancora parlare di sé con i suoi look. Lo ha fatto anche durante la cerimonia di insediamento, indossando il cappello 'schermo' di cui si è tanto discusso. Disegnato su misura dallo stilista newyorkese Eric Javits, il copricapo blu navy a tesa larga le copriva tutto lo sguardo. Melania ha voluto usare il cappello non solo per imporre una distanza con il mondo ma anche per rendere il suo sguardo impenetrabile. E lo ha fatto di nuovo, questa volta nel ritratto ufficiale da 'First Lady'.