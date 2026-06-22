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Gli attacchi di Trump aiutano Meloni, il sondaggio: aumenta la fiducia nella premier

La stima degli italiani verso il presidente americano crolla secondo il rilevamento dell'Istituto Demopolis

Trump e Meloni - (Afp)
Trump e Meloni - (Afp)
22 giugno 2026 | 22.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli attacchi di Donald Trump 'fanno bene' a Giorgia Meloni. Il botta e risposta prolungato con il presidente degli Stati Uniti giova alla fiducia degli italiani nella presidente della Consiglio. Il dato risale di due punti, dal 38% del mese di maggio al 40% odierno: è quanto emerge dal sondaggio dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento.

Nel contempo, con un dato senza precedenti, la stima dell’opinione pubblica italiana nel presidente Trump è crollata in poco meno di un anno e mezzo dal 42 all’11%. Lo conferma il trend Demopolis sugli ultimi 18 mesi, dall’elezione di Trump alla Casa Bianca sino a oggi.

I riflessi del referendum costituzionale e della situazione economica, conseguente alla guerra in Medio Oriente con la chiusura dello Stretto di Hormuz, avevano ridotto nelle ultime settimane la fiducia nella premier. Lo scontro con il presidente americano determina un’inversione di tendenza con una risalita di due punti della fiducia nelle ultime 48 ore.

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giorgia meloni donald trump meloni trump
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