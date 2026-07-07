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Il presidente americano: "Il mio rapporto con lei si è inasprito, ma mi piace e penso che sia una brava persona che ha fatto un errore"

07 luglio 2026 | 15.51
Redazione Adnkronos
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Dopo gli attacchi a Giorgia Meloni, la parziale frenata. Donald Trump, a Ankara per il vertice Nato, definisce la presidente del Consiglio "una brava persona". "Le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di aiutarci nello Stretto di Hormuz - dice il presidente americano prima del bilaterale col presidente turco Erdogan - Io non le ho messo molta pressione. Ma si è rifiutata di essere coinvolta nello Stretto di Hormuz o con l'Iran in generale. "Il mio rapporto con lei si è inasprito, ma mi piace e penso che sia una brava persona che ha fatto un errore: lei non c'è stata per noi e questo non mi ha reso felice", conclude.

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trump meloni trump vertice nato
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