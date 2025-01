Trump: metterò fine alla guerra - Ascolta

La Russia ha attaccato l'Ucraina la notte scorsa con un totale di 141 droni di vario tipo: lo ha annunciato su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che 93 droni kamikaze nemici sono stati abbattuti e 47 droni-esca sono caduti in aree aperte. Il presidente americano eletto, Donald Trump, avrebbe incaricato poi i suoi collaboratori di organizzare una telefonata con l'omologo russo, Vladimir Putin, nei giorni successivi al suo giuramento come presidente, con l'obiettivo - tra l'altro - di parlare di un possibile incontro di persona tra i due leader da tenersi nei prossimi mesi per cercare di porre fine alla guerra in Ucraina. Le parole di Trump, nel giorno dal suo insediamento come 47esimo presidente: "Metterò fine alla guerra in Ucraina, metterò fine al caos in Medio Oriente e eviterò che scoppi la Terza guerra mondiale".