Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver nominato l'imprenditore hi-tech ed esperto di Studi sull'Asia del Council on Foreign Relations David Sacks come primo ''zar per Intelligenza artificiale e le criptovalute'' della Casa Bianca. Questo nuovo ruolo fa parte del piano di Trump di posizionare l'America come leader globale nell'intelligenza artificiale e nella criptovaluta, due campi in rapida crescita. L'ex direttore operativo di PayPal diventerà così il principale consigliere politico di Trump per l'intelligenza artificiale e le criptovalute.

Perdue ambasciatore Usa in Cina

Trump ha quindi annunciato la nomina dell'ex senatore repubblicano della Georgia David Perdue come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti in Cina. "Sarà determinante nell'implementare la mia strategia per mantenere la pace nella regione e un rapporto di lavoro produttivo con i leader cinesi", ha spiegato Trump. Annunciando che Perdue ha accettato la nomina, Trump ha ricordato che l'ex senatore ''ha vissuto a Singapore e a Hong Kong e ha lavorato in Asia e in Cina per a maggior parte della sua carriera''.

Infine, su Truth social Trump ha scritto che Perdue ''è un sostenitore e un amico leale. Non vedo l'ora di lavorare insieme a lui in questo nuovo ruolo''.