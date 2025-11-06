circle x black
Cerca nel sito
 

Trump parla, malore nello Studio Ovale: un ospite sviene - Video

Un uomo ha un mancamento durante un evento alla Casa Bianca

Donald Trump e i soccorsi nello Studio Ovale
Donald Trump e i soccorsi nello Studio Ovale
06 novembre 2025 | 19.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Malore nello Studio Ovale alla Casa Bianca durante una conferenza stampa a cui partecipa il presidente Donald Trump. Nell'evento organizzato per annunciare novità sul prezzo dei farmaci, uno degli ospiti ha avuto un mancamento durante l'intervento di Mehmet Oz, amministratore dei Centers for Medicare & Medicaid Services.

I soccorsi sono stati immediati. Trump, che inizialmente ha osservato l'uomo steso a terra, si è successivamente voltato verso giornalisti e operatori con un'espressione impassibile. Nel giro di pochi secondi, i funzionari della Casa Bianca hanno fatto allontanare i media.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump malore trump casa bianca
Vedi anche
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza