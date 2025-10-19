circle x black
Cerca nel sito
 

Trump rilancia su Truth il celebre intervento di Meloni: "Sono una madre, sono cristiana" - Video

Nel filmato, Meloni pronuncia il suo ormai celebre intervento, in lingua spagnola

Giorgia Meloni e Donald Trump - Fotogramma/IPA
Giorgia Meloni e Donald Trump - Fotogramma/IPA
19 ottobre 2025 | 17.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social un video della premier Giorgia Meloni oggi, domenica 19 ottobre. Nel filmato, Meloni pronuncia il suo ormai celebre intervento, in lingua spagnola: "Io sono Giorgia. Sono una donna. Sono una madre. Sono italiana. Sono cristiana. E non me lo possono togliere!".

L'intervento risale a quattro anni fa, quando Meloni era stata ospite d'onore al raduno del partito spagnolo Vox.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giorgia Meloni Donald Trump Meloni Trump Trump video Meloni
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza