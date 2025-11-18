"Zitta, maialina". Le domande sugli Epstein files fanno arrabbiare Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti si è esibito, nel giro di poche ore, in un paio di risposte sopra le righe. Sull'Air Force One, una giornalista ha provato a chiedere al presidente per quale motivo i file relativi al finanziere, morto suicida in carcere, non vengano diffusi se non ci sono elementi che potrebbero risultare rilevanti a livello penale. "Zitta, zitta, maialina", la replica di Trump. La clip (Video) prevedibilmente rimbalza sui social su decine di profili che stigmatizzano le parole del presidente.

Oggi, tensione anche nello Studio Ovale, dove Trump accoglie il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Mary Bruce, giornalista di Abcnews, pone una domanda sull'omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista ucciso e fatto a pezzi nel consolato saudita di Istanbul nel 2018. Trump non gradisce la domanda e usa la formula "fake news" per etichettare giornalista e testata.

Bruce torna alla carica poco dopo con una domanda sul caso Epstein. E Trump sbotta (Video). "Il problema non è la domanda, è il suo atteggiamento. Lei è una pessima giornalista. Ha iniziato con una domanda terribile ad una persona estremamente rispettabile", dice Trump riferendosi alla domanda su Khashoggi. "Lei è una persona terribile e una giornalista pessima. Io non ho niente a che fare con Jeffrey Epstein. Sa chi ha a che fare con Epstein? Bill Clinton. Questa è una bufala dei democratici per provare a non farmi parlare dei 21 trilioni di dollari di investimenti" in arrivo negli Stati Uniti. Epstein "non mi ha dato denaro, lo ha dato ai democratici. Io credo che la licenza dovrebbe essere tolta a Abcnews. Il modo in cui lei pone domande è terribile, dovrebbe tornare a studiare per imparare come si fa giornalismo: basta domande da lei".