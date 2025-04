La marcia indietro di Donald Trump sui dazi, insieme al post "questo è il momento giusto per comprare", hanno scatenato i sospetti dei senatori democratici su un'azione di 'insider trading' da parte del presidente americano.

"Chiediamo alla Sec di indagare per stabilire se l'annuncio dei dazi, che ha provocato il crollo dei mercati e la conseguente parziale ripresa, abbia arricchito esponenti dell'amministrazione e amici ai danni degli americani" si legge nella lettera inviata da Elizabeth Warren e altri senatori democratici per chiedere un'inchiesta. Nella lettera si chiede precisamente di stabilire se persone vicine alla Casa Bianca "compresi familiari del presidente, fossero a conoscenza in anticipo della pausa dei dazi" e abbiano "abusato" di questa conoscenza per "fare delle transazioni finanziarie prima dell'annuncio del presidente". "Non è chiaro quali funzionari e affiliati del presidente Trump conoscessero in anticipo il suo piano di rinviare i dazi, ma avrebbero potuto sapere che stava per annunciare la pausa e che i mercati sarebbero migliorati", si legge nella lettera in cui si accusa Trump di aver provocato con i suoi "irrazionali, irresponsabili dazi" un caos che ha portato ad un "drammatico crollo dei mercati finanziari americani".

La lettera alla Sec dimostra come i democratici intendano insistere sulle accuse di un possibile insider trading, dopo che nei giorni scorsi hanno già puntato il dito contro una degli alleati più federali al Congresso, Marjorie Taylor Green, che nei giorni del crollo della borsa ha acquistato titoli tecnologici, compresi quelli di Apple, poi risaliti dopo l'annuncio di Trump mercoledì scorso. "Dobbiamo indagare sul possibile insider trading di persone come la deputata Greene, dobbiamo indagare per sapere se lobbisti di K Street e altre grandi società hanno ricevuto informazioni sulle azioni di Trump" ha concluso il deputato dem Gregorio Casar.