I siti di scommesse sono più accurati dei sondaggi? Nel caso delle elezioni americane 2024 sembra proprio di sì. Se nei giorni che hanno preceduto il voto, i sondaggi avevano dato l'esito della gara in stallo, mettendo Kamala Harris e Donald Trump praticamente sullo stesso piano, sulla piattaforma di scommesse Polymarket - con puntate in cryptovalute - le probabilità erano molto più a favore del tycoon. "Ho saputo che Trump ha scoperto da Polymarket che avrebbe vinto", ha scritto su X il fondatore e CEO della piattaforma, Shayne Coplan.

La piattaforma, che utilizza la tecnologia blockchain, consente di 'scommettere' su eventi di ogni tipo attraverso l'acquisto di 'azioni' in un meccanismo abbina scommesse e trading. Se il pronostico effettuato si rivela corretto, le azioni vengono riscattate dallo scommettitore che si gode il profitto.

In queste ore i media americani, dalla Cnn al Washingon Post, si stanno interrogando su come sia stato possibile. In tanti spiegano che l'accuratezza di siti di scommesse come Kalshi e PredictIt non è affatto sorprendente. La teoria di base è che tanti scommettitori possano prevedere un risultato meglio di qualsiasi esperto, anche se non sono ben informati. "La saggezza collettiva - scrive la Cnn - emerge dall'avversione di chiunque all'idea di perdere dei soldi".

Storicamente i siti di scommesse hanno spesso previsto le vittorie americane, ma ovviamente proprio come i sondaggi, non sono perfetti. Nel 2016 secondo i siti di scommesse la Gran Bretagna sarebbe rimasta nell'Unione Europea mentre Hillary Clinton aveva sulla piattaforma PredictIt l'82% di probabilità di battere Donald Trump: la storia, in entrambi i casi, è andata diversamente.