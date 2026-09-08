circle x black
Cerca nel sito
 

Trump, la statua di Colombo e l'omaggio agli italoamericani

"Cristoforo Colombo si erge con orgoglio all'ingresso dell'Eisenhower Executive Office Building, proprio accanto alla Casa Bianca"

La foto pubblicata da Trump - (Truth)
La foto pubblicata da Trump - (Truth)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
08 settembre 2026 | 20.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Cristoforo Colombo si erge con orgoglio all'ingresso dell'Eisenhower Executive Office Building, proprio accanto alla Casa Bianca: uno degli ingressi più importanti di Washington DC". Donald Trump, con un post su Truth, evidenzia l''omaggio' ai cittadini italoamericani. "Ho voluto questo in onore della comunità italo-americana: persone laboriose, brillanti e meravigliose. È un gesto che hanno apprezzato moltissimo!", scrive il presidente degli Stati Uniti pubblicando la foto della statua di Cristoforo Colombo davanti a uno degli edifici più importanti di Washington.

"Mr. President, grazie mille! Gli italoamericani e tutti gli italiani qui in Italia apprezzano moltissimo questo gesto. La statua di Colombo presso l'Eisenhower Executive Building è un potente simbolo della nostra storia e del nostro patrimonio condivisi", evidenzia l'ambasciatore degli Usa in Italia, Tilman Fertitta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump tilman fertitta
Vedi anche
Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per 'Bunker' - Video
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video
News to go
Dazi Canada-Usa, tariffe fino al 50% su 20 miliardi di merci
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla settima giornata - Video
Venezia 83, Cruz e Bardem mano nella mano al Lido per 'Bunker' - Video
Venezia 83, Casey Affleck sbarca al Lido con 'Company' - Video
News to go
Temporali e temperature giù, stop al caldo anomalo
Fortino della droga a Pomezia, 29 kg di cocaina in camera e hashish nel freezer - Video
Emma Bonino, i medici: "Condizioni stazionarie in terapia intensiva" - Videonews del nostro inviato
Emma Bonino ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma - Videonews del nostro inviato
Venezia 83, Elettra Lamborghini illumina il tappeto rosso - Video
Venezia 83, Penélope Cruz e Javier Bardem sbarcano al Lido: arrivata la coppia più attesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza