"Cristoforo Colombo si erge con orgoglio all'ingresso dell'Eisenhower Executive Office Building, proprio accanto alla Casa Bianca: uno degli ingressi più importanti di Washington DC". Donald Trump, con un post su Truth, evidenzia l''omaggio' ai cittadini italoamericani. "Ho voluto questo in onore della comunità italo-americana: persone laboriose, brillanti e meravigliose. È un gesto che hanno apprezzato moltissimo!", scrive il presidente degli Stati Uniti pubblicando la foto della statua di Cristoforo Colombo davanti a uno degli edifici più importanti di Washington.

"Mr. President, grazie mille! Gli italoamericani e tutti gli italiani qui in Italia apprezzano moltissimo questo gesto. La statua di Colombo presso l'Eisenhower Executive Building è un potente simbolo della nostra storia e del nostro patrimonio condivisi", evidenzia l'ambasciatore degli Usa in Italia, Tilman Fertitta.