"Cristoforo Colombo si erge con orgoglio all'ingresso dell'Eisenhower Executive Office Building, proprio accanto alla Casa Bianca"
"Cristoforo Colombo si erge con orgoglio all'ingresso dell'Eisenhower Executive Office Building, proprio accanto alla Casa Bianca: uno degli ingressi più importanti di Washington DC". Donald Trump, con un post su Truth, evidenzia l''omaggio' ai cittadini italoamericani. "Ho voluto questo in onore della comunità italo-americana: persone laboriose, brillanti e meravigliose. È un gesto che hanno apprezzato moltissimo!", scrive il presidente degli Stati Uniti pubblicando la foto della statua di Cristoforo Colombo davanti a uno degli edifici più importanti di Washington.
"Mr. President, grazie mille! Gli italoamericani e tutti gli italiani qui in Italia apprezzano moltissimo questo gesto. La statua di Colombo presso l'Eisenhower Executive Building è un potente simbolo della nostra storia e del nostro patrimonio condivisi", evidenzia l'ambasciatore degli Usa in Italia, Tilman Fertitta.