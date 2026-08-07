La scena ha attirato rapidamente l’attenzione delle persone in spiaggia e sugli scogli. Alcuni presenti hanno ripreso gli attimi di paura con i telefoni cellulari e le immagini hanno iniziato a circolare sui social

Forse voleva scattare una foto memorabile la turista rimasta boccata sulla parete rocciosa che sovrasta Lama Monachile﻿ a Polignano a Mare, in provincia di Bari.

Secondo una prima ricostruzione, la donna nel pomeriggio di giovedì 6 agosto avrebbe iniziato a scalare la scogliera a mani nude, con una macchina fotografica al collo, probabilmente per raggiungere un punto panoramico da cui scattare alcune immagini. Durante la salita avrebbe però perso un appiglio, rimanendo ferma sulla parete sotto lo sguardo preoccupato dei bagnanti e dei numerosi turisti presenti nella cala.

La scena ha attirato rapidamente l’attenzione delle persone in spiaggia e sugli scogli. Alcuni presenti hanno ripreso la scena con i telefoni cellulari e le immagini hanno iniziato a circolare sui social, diventando virale nel giro di poche ore.

La vicenda, riferisce il Quotidiano di Puglia, si è conclusa senza conseguenze per la turista, che è riuscita a raggiungere una zona sicura senza la necessità, secondo quanto riferito, di un intervento dei soccorritori. Non è stato chiarito con precisione come sia riuscita a lasciare la parete: tra le ipotesi avanzate anche quella di un possibile tuffo in acqua, ma la circostanza non è stata confermata.

L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati ai tentativi di arrampicata sulle scogliere, spesso affrontati senza adeguate attrezzature e senza valutare la difficoltà dei percorsi.