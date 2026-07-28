Tusk condanna attacchi a profughi ucraini in Polonia: appello alla destra

Il primo ministro polacco Donald Tusk si è scagliato oggi contro una serie di recenti attacchi contro cittadini ucraini in Polonia, invitando i principali politici di destra del Paese a rompere il silenzio e a denunciare pubblicamente la violenza.

Le dichiarazioni del primo ministro fanno seguito ad una brutale aggressione avvenuta domenica scorsa nella città sud-occidentale di Wroclaw (Breslavia), dove tre uomini hanno aggredito una coppia ucraina.

La Polizia ha arrestato due dei sospettati, uno già accusato e l'altro che deve affrontare capi di imputazione simili. Le autorità stanno ancora cercando il terzo sospettato.

L’attacco è stato l’ultimo di una serie di incidenti anti-ucraini avvenuti nelle ultime settimane, nel mezzo delle crescenti tensioni politiche tra i Paesi vicini a causa di controversie storiche.

"Invito tutti - ha detto Tusk - a schierarsi con fermezza e risolutezza dalla parte dello Stato, dalla parte della Polizia, dalla parte dei più vulnerabili e dalla parte delle donne e dei bambini che oggi vengono picchiati non solo da delinquenti, ma anche, a volte, da persone ossessionate dalla politica".

Ha invitato Karol Nawrocki, presidente di destra della Polonia, a "smettere di tacere su questa questione" e Jaroslaw Kaczynski, leader del partito di opposizione socialmente conservatore Diritto e Giustizia, "a smettere di chiedere la formazione di milizie, come ha fatto di recente, perché è insoddisfatto della Polizia".

Tusk ha sostenuto che questi incidenti, insieme alla retorica antiucraina promossa da alcuni politici di destra per tornaconto politico, stanno danneggiando la reputazione internazionale della Polonia. Ha osservato che la Polonia ha ottenuto ampi elogi all'estero per aver fornito rifugio e assistenza a centinaia di migliaia di ucraini in fuga dall'invasione russa.

"Ancora oggi - ha aggiunto - sento persone in ogni capitale dire che la Polonia ha fatto una cosa senza precedenti. E questa diventerà una cosa del passato, se permettiamo a delinquenti, teppisti del calcio e criminali comuni di picchiare e umiliare le persone con impunità, semplicemente perché parlano con un accento leggermente diverso", ha detto.

Tusk ha aggiunto che "è noto quali forze politiche si nascondono dietro questi gruppi di persone che si fingono grandi patrioti, mentre in realtà rovinano la nostra immagine e la nostra reputazione nel mondo, e soprattutto creano un senso di minaccia".

Il primo ministro ha infine esortato tutti i polacchi a denunciare immediatamente eventuali incidenti di questo tipo alla Polizia.