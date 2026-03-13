Ucraina, 8 leader Ue: "Niente visto ad ex combattenti russi"

I russi che hanno combattuto in Ucraina, tra i quali figurano molti ex galeotti, costituiscono un "grave rischio" per la sicurezza dei Paesi Ue, e dovrebbe essere negato loro il visto per entrare nell'area Schengen. Lo sottolineano otto capi di Stato e di governo, tra i quali il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in una lettera ai presidenti Ue Antonio Costa e Ursula von der Leyen, in vista del prossimo Consiglio Europeo.

"Sottolineiamo - scrivono - la necessità di utilizzare appieno gli strumenti esistenti per affrontare i rischi per la sicurezza legati a ex e attuali combattenti di uno Stato aggressore", incluso, "ove possibile e giustificato, il rifiuto di visti e permessi di soggiorno e l'imposizione di divieti di ingresso a lungo termine in tutta l'area Schengen".

"Invitiamo gli Stati membri - continuano - ad aderire a questa iniziativa e a rafforzare gli sforzi coordinati attraverso una più stretta cooperazione operativa. Infine, data la gravità della questione, riteniamo che questo tema meriti attenzione politica al più alto livello e una risposta europea coordinata che si rifletta nelle conclusioni del Consiglio Europeo di marzo".