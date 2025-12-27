circle x black
Ucraina, nuovo scandalo corruzione scuote Kiev: alcuni deputati incriminati per aver venduto voti

Perquisizioni negli uffici bloccate inizialmente dalle forze di sicurezza

La Verkhovna Rada (Ipa)
27 dicembre 2025 | 18.08
Redazione Adnkronos
L'Agenzia per la lotta alla corruzione in Ucraina (Nabu) ha incriminato diversi deputati di aver venduto i loro voti alla Verkhovna Rada e ha disposto perquisizioni di uffici dei gruppi parlamentari che sono state in un primo momento bloccate dalle forze di sicurezza.

Il nuovo caso è destinato a fare scalpore dopo l'inchiesta per l'appropriazione indebita di circa 100 milioni di dollari nel settore dell'energia che ha toccato il braccio destro di Volodymir Zelensky, Andryi Yermak, costringendolo alle dimissioni, così come due ministri.

L'inchiesta ha portato alla luce "un gruppo della criminalità organizzata di cui fanno parte anche alcuni deputati" che "hanno sistematicamente ricevuto vantaggi illeciti per votare alla Rada". La Nabu ha denunciato che "ostacolare le azioni di un'inchiesta costituisce una violazione diretta della legge".

La Nabu è stata creata nel 2014, su pressioni dell'Ue e degli Usa. Ha poteri di inchiesta e il direttore è nominato dal consiglio dei ministri. La scorsa estate il governo aveva cercato di privare l'agenzia della sua indipendenza, portando il controllo delle attività sotto l'egida del procuratore generale che risponde a Zelensky ma era stato bloccato dall'ondata di proteste che questa proposta aveva generato.

