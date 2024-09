I servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno aperto inchieste penali contro altri tre giornalisti, con cittadinanza di Stati Uniti e Romania, per il loro ingresso in Russia, nella regione di Kursk, senza autorizzazione. I giornalisti sono Flethcher Yeoung e Kathryn Dis, per la rete australiana Abc Tv, e Barby Mircea di NotNews. Dal 17 agosto scorso sono state avviate inchieste a carico di 12 giornalisti stranieri, ha ricordato l'Fsb.

Russia indaga 3 giornalisti stranieri per ingresso nel Kursk. Attacco con droni in regione Odessa

E' di almeno tre morti e 11 feriti il bilancio di un attacco con droni che ha colpito la città ucraina di Izmail, nella regione di Odessa. Lo denunciano le autorità locali, che - riportano i media ucraini - accusano i russi di "terrore su vasta scala contro Izmail" e di aver "lanciato droni kamikaze contro il sud della regione". Fra i feriti c'è un bambino. Risultano danneggiati diversi edifici e mezzi.

Il 12 ottobre il vertice in Germania convocato da Biden

Si terrà il 12 ottobre il vertice sull'Ucraina convocato da Joe Biden in Germania con la partecipazione di una cinquantina di alleati. Lo fa sapere la Casa Bianca nella nota diffusa al termine dell'incontro tra il presidente americano e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Incontro durante il quale Biden "ha illustrato la sua decisione di aumentare l'assistenza di sicurezza degli Stati Uniti all'Ucraina e il presidente Zelensky ha presentato il suo piano per ottenere la vittoria sulla Russia".

"I due leader - riferisce la Casa Bianca - hanno discusso gli aspetti diplomatici, economici e militari del piano e hanno incaricato i loro team di impegnarsi in intense consultazioni sulle prossime tappe". "Il 12 ottobre, Biden ospiterà una riunione a livello di leader del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina in Germania, dove i due leader esamineranno i progressi di queste consultazioni e si coordineranno con i partner internazionali per fornire ulteriore assistenza all'Ucraina", conclude la nota, nella quale viene ribadita "la determinazione a fornire all'Ucraina il sostegno necessario per vincere".

A processo in Russia 72enne americano, accusato di essere mercenario in Ucraina

E' comparso questa mattina davanti a un tribunale di Mosca il 72enne americano Stefan Hubbard, accusato di partecipare come mercenario alla guerra in Ucraina. Lo riferisce Ria Novosti, secondo cui l'uomo, un pensionato originario del Michigan, si era trasferito in Ucraina nel 2014, nella regione di Kharkiv, insieme alla moglie. Il giudice ha esteso l'arresto di Hubbard - che, se condannato, rischia dai 7 ai 15 anni di prigione - per sei mesi, fino al 26 marzo del 2025.