"Putin ci riempie di cazzate". Donald Trump sbotta e usa il termine 'bullshit' per definire la posizione che il presidente della Russia esprime nei colloqui sulla guerra in Ucraina. "E' sempre gentile, ma insignificante", dice il presidente degli Stati Uniti rispondendo alle domande della stampa prima della riunione del gabinetto. Trump ha avuto un colloquio telefonico con Putin la scorsa settimana e dopo la conversazione si è detto "molto deluso". Il presidente degli Stati Uniti, dopo i contatti con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avrebbe ridato impulso alla fornitura di sistemi di difesa per Kiev.