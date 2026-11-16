La proposta americana, secondo cui l'Ucraina debba cedere il Donbass ai russi in cambio del suo ingresso nella Nato, ''è creativa'' e ''non va da nessuna parte''. Così come la disponibilità russa a discutere dell'architettura della nuova sicurezza europea ''complica notevolmente la situazione'' e ''ai fini della guerra in Ucraina è un passo indietro'', con il risultato che ''la guerra continuerà e si intensificherà''. Lo spiega all'Adnkronos Stefano Stefanini, senior advisor dell'Ispi ed ex ambasciatore alla Nato.

''La proposta americana non va da nessuna parte per due motivi'', spiega Stefanini, ''primo perché presuppone una disponibilità ucraina a cedere territorio non ancora controllato dai russi, che l'Ucraina ha sempre rifiutato. Secondo perché presuppone una disponibilità russa a far entrare l'Ucraina nella Nato e va diametralmente contro tutto quello che la Russia ha fatto dal 2008 in poi''. Ma ''la Russia non vuole l'Ucraina nella Nato, punto. Che sia disposta a concederlo in cambio di territori è un'ipotesi creativa dei negoziatori americani, ma senza alcun fondamento, tanto che è stata immediatamente respinta da Lavrov'', ha aggiunto Stefanini. ''Se poi Trump ha i mezzi per pensare che Putin possa voler la pace, cosa di cui non vi è nessun segno, perché i segni che ha dato di voler continuare la guerra, avrà modo di verificarlo incontrando Putin a Shanghai'', ha sottolineato.

Lavrov, a proposito, rispetto ai negoziati sull'Ucraina ha detto che gli europei "vogliono salire sull'ultimo treno". Ma, nota Stefanini, ''gli europei hanno sempre chiesto di partecipare, sono stati i russi e gli americani a non volerli al tavolo delle trattative trilaterali. Adesso, nel momento in cui la Russia dice di voler discutere l'intera architettura di sicurezza europea, gli europei non possono che essere al tavolo. Quindi non è l'ultimo treno, è un cambio di passo del negoziato''. Quindi ''a questo punto il negoziato trilaterale non è più solo sulle condizioni per far finire la guerra in Ucraina, sono per un assetto di architettura europea che è quello che chiede la Russia come condizione a monte per far finire la guerra in Ucraina'', ha sottolineato l'analista. In questa situazione ''non siamo più vicini'' alla soluzione dl conflitto ''perché l'eventuale negoziato su questa cosiddetta architettura di sicurezza europea sarà un negoziato estremamente complesso e difficile'' e ''quindi la fine della guerra in Ucraina passa in coda a un negoziato più ampio e più complesso''.

''Il quadro si è complicato ulteriormente, perché un conto era trovare una soluzione per far finire la guerra, per mettere fine al conflitto che si può fare con un cessate il fuoco e poi negoziare il resto'' tra Russia e Ucraina, ma ''un'altra cosa è partire dall'obiettivo di rivedere la sicurezza in Europa con richieste russe massimaliste, tra cui il ritiro della Nato allo status della Guerra Fredda del 1997, cioè del primo allargamento, ignorando che non solo nella Nato sono entrati i Paesi baltici che appartenevano alle ex Urss, ma sono entrati anche due Paesi neutrali come Svezia e Finlandia''. Quindi, nota Stefanini, ''significa non soltanto riportare indietro le lancette dell'orologio di trenta, quarant'anni, ma rimettere tutto sul tavolo del negoziato. E nel frattempo continuare la guerra perché Putin non ha alcuna intenzione di rallentare la guerra''.

Tra l'altro Stefanini riflette sul fatto che ''i negoziati di Abu Dhabi hanno concluso una sola cosa: lo scambio di prigionieri'' e che ''i veri e propri negoziati per la fine della guerra non sono ancora iniziati'' e ora ''con il coinvolgimento degli europei vengono messi in coda a un negoziato più ampio che complica il tutto''.