circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Tafuro (Ispi): "fuga Ermolaev a Monaco lo ha reso bersaglio politico''

Coinvolgimento dell'intelligence di Kiev sarebbe segnale "altamente preoccupante per l'Europa", ossverva la ricercatrice.

Ucraina, Tafuro (Ispi):
30 giugno 2026 | 13.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Se venisse dimostrata la responsabilità del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina nell'attacco che ha colpito a Monaco il miliardario di origine ucraina Vadim Ermolaev, si tratterebbe di uno scenario "altamente preoccupante" per l'Europa. Lo afferma all'Adnkronos Eleonora Tafuro, ricercatrice dell'Ispi, concentrandosi sulla capacità dei servizi d'intelligence, sia di Kiev che di Mosca, di "avere un accesso così semplice e condurre operazioni nel territorio europeo". La ricercatrice si mantiene comunque prudente sulle responsabilità dell'attacco: "I servizi segreti ucraini non sono l'unica pista", osserva, richiamando anche le ipotesi di "persone legate all'ambiente del business, oppura mafia o criminalità organizzata internazionale". "Siamo veramente in una fase in cui non mi sentirei più di tanto di fare congetture", aggiunge.

Secondo Tafuro, "la connessione dell'imprenditore con i suoi affari economici in Crimea, quindi territorio occupato dalla Russia, è un po' la pista più accreditata". La ricercatrice ricorda che nel 2023 il governo ucraino "aveva sanzionato l'oligarca" perché "continuava a fare affari in Crimea". "Continuare a portare avanti delle attività economiche nel territorio, in qualsiasi territorio occupato, non solo in Crimea ma anche nelle altre quattro regioni ucraine che la Russia ha annesso nel 2022, vuol dire avere a che fare direttamente con le autorità russe, piegarsi a normative e regole dello Stato russo e quindi legittimare l’occupazione", spiega.

Tafuro sottolinea inoltre che Ermolaev, cittadino cipriota dal 2017, si era trasferito nel Principato di Monaco ed era stato incluso nel cosiddetto "Battaglione di Monaco", etichetta che denota gli oligarchi ucraini trasferitisi in Costa Azzurra dopo l'inizio dell'invasione russa su larga scala. "Faceva parte di questo gruppo di oligarchi che erano scappati dal Paese dall'inizio dell'invasione su larga scala", afferma. Una dinamica che, aggiunge, "destava anche molta frustrazione, rabbia all'interno dell’Ucraina": questi imprenditori "venivano visti proprio come traditori" e "il fatto che lasciassero il Paese o addirittura, come nel caso di Ermolaev, che continuassero a fare affari nei territori occupati era chiaramente fonte di parecchia rabbia", rendendoli "dei bersagli politici". (di Valerio Sarsini)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ucraina Servizio di Sicurezza dell'Ucraina attacco Europa oligarca occupazione
Vedi anche
News to go
Ddl Caccia all'esame della Camera, Commissione Ue vigila
Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti autori: l'operazione dei carabinieri - Video
News to go
Italian Sounding, il falso Made in Italy che vale oltre 90 miliardi di euro
Tuoni e pioggia su Milano, è allerta gialla per maltempo in Lombardia - Video
Sorpresa via radio per un poliziotto nell'ultimo giorno di servizio - Video
News to go
Vacanze, allarme truffe online: ecco i consigli degli esperti
Inseguita da un orso grizzly, escursionista mantiene il sangue freddo e si salva - Video
News to go
Calciomercato, al via la sessione estiva
Elly Schlein al Pride di Milano: "Omotransfobia uccide" - Video
Fulmine colpisce una fontana in Polonia e... la manda ko - Video
Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l'intervento della ministra svedese Pourmokhtari - Video
Scambio di prigionieri Russia-Ucraina, 160 soldati in festa per il ritorno a Kiev - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza