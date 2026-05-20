circle x black
Cerca nel sito
 

**Ucraina: Tosi (Fi), 'Merkel e Draghi? Ugualmente credibili e affidabili'**

- © European Union 2026 - Source : EP
- © European Union 2026 - Source : EP
20 maggio 2026 | 16.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Mario Draghi e Angela Merkel sono "ugualmente credibili ed affidabili" come candidati al ruolo di mediatore Ue per dei potenziali negoziati con il presidente russo Vladimir Putin sul porre termine alla guerra in Ucraina. Lo dichiara all'Adnkronos Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia (Ppe). "Ovvio che io ho maggior stima per Mario Draghi, non tanto e non solo perché è italiano, ma perché conosco le sue grandi capacità e doti. Però, ovviamente, sono due persone ugualmente credibili ed affidabili", afferma.

CTA

Il commento riguarda la notizia, riportata oggi dal Financial Times, secondo cui l'Ue starebbe vautando l'ex premier italiano e l'ex cancelliera tedesca come potenziali rappresentanti dell'Ue in tali colloqui. A priori, Tosi esprime un giudizio "positivo" sul fatto che l'Ue indichi un proprio riferimento unico per trattare con Putin. "Oggi l'unico interlocutore credibile non è Donald Trump", anche perché il presidente Usa aveva "provato malamente a mettersi d'accordo con Putin per spartirsi l'Ucraina in cambio delle terre rare. Anche ultimamente ha cercato di interloquire con Putin, che però si è dimostrato molto più astuto di lui", rileva l'eurodeputato.

Tosi sottolinea che nel mentre "l'Ucraina resiste", anzi recupera terreno precedentemente in mano russa, ed è riuscita a sviluppare i missili Flamingo, con una gittata che raggiunge i 3.000 chilometri, dunque in grado di arrivare fino a Mosca. "Putin tratta perché è costretto a trattare", perché dopo quattro anni "sta perdendo una guerra che pensava di vincere in pochi giorni: non nel senso che l'Ucraina batte la Russia, ma nel senso che la Russia non potrà mai vincere l'Ucraina". E questo "è merito solo ed esclusivo dell'Ue, del fatto che doverosamente ha continuato a finanziare e a sostenere un Paese europeo, cristiano e amico". Ben venga, dunque, la nomina di una delle due figure, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Flavio Tosi Forza Italia Ucraina Ue Russia Vladimir Putin Flamingo Donald Trump
Vedi anche
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza