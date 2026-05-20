Ucraina: Tosi (Fi), 'Merkel e Draghi? Ugualmente credibili e affidabili'**

Mario Draghi e Angela Merkel sono "ugualmente credibili ed affidabili" come candidati al ruolo di mediatore Ue per dei potenziali negoziati con il presidente russo Vladimir Putin sul porre termine alla guerra in Ucraina. Lo dichiara all'Adnkronos Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia (Ppe). "Ovvio che io ho maggior stima per Mario Draghi, non tanto e non solo perché è italiano, ma perché conosco le sue grandi capacità e doti. Però, ovviamente, sono due persone ugualmente credibili ed affidabili", afferma.

Il commento riguarda la notizia, riportata oggi dal Financial Times, secondo cui l'Ue starebbe vautando l'ex premier italiano e l'ex cancelliera tedesca come potenziali rappresentanti dell'Ue in tali colloqui. A priori, Tosi esprime un giudizio "positivo" sul fatto che l'Ue indichi un proprio riferimento unico per trattare con Putin. "Oggi l'unico interlocutore credibile non è Donald Trump", anche perché il presidente Usa aveva "provato malamente a mettersi d'accordo con Putin per spartirsi l'Ucraina in cambio delle terre rare. Anche ultimamente ha cercato di interloquire con Putin, che però si è dimostrato molto più astuto di lui", rileva l'eurodeputato.

Tosi sottolinea che nel mentre "l'Ucraina resiste", anzi recupera terreno precedentemente in mano russa, ed è riuscita a sviluppare i missili Flamingo, con una gittata che raggiunge i 3.000 chilometri, dunque in grado di arrivare fino a Mosca. "Putin tratta perché è costretto a trattare", perché dopo quattro anni "sta perdendo una guerra che pensava di vincere in pochi giorni: non nel senso che l'Ucraina batte la Russia, ma nel senso che la Russia non potrà mai vincere l'Ucraina". E questo "è merito solo ed esclusivo dell'Ue, del fatto che doverosamente ha continuato a finanziare e a sostenere un Paese europeo, cristiano e amico". Ben venga, dunque, la nomina di una delle due figure, conclude.