Ue: Fidanza (FdI), 'von der Leyen male su Green Deal, bene su migranti'

10 settembre 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
Il "richiamo ossessivo" di Ursula von der Leyen al Green Deal "non è la strada giusta" poiché "mina la competitività delle imprese europee a colpi di norme ideologiche", ma sono "da salvare" le sue parole sull'immigrazione, che riflettono il "modello Meloni" basato su "rafforzamento delle frontiere esterne, rimpatri e meccanismi comuni per la sicurezza". Lo dice all'Adnkronos Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia (Ecr) al Parlamento europeo, dopo il discorso sullo Stato dell'Unione europea tenuto dalla presidente della Commissione Ue a Strasburgo.

