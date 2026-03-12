circle x black
Ue-Mercosur, avanti verso l'applicazione provvisoria

Fonti Ue, concordate misure per consentire alla Commissione di procedere

Il presidente del Brasile Inacio Lula da Silva (Fotogramma)
12 marzo 2026 | 14.28
Redazione Adnkronos
La Commissione Europea sta procedendo per applicare l'accordo commerciale Ue-Mercosur in via provvisoria. In linea con la decisione del Consiglio del 9 gennaio sull'applicazione provvisoria dell'accordo, riferiscono fonti Ue, il 10 marzo scorso il collegio dei commissari ha concordato le misure necessarie per consentire alla Commissione di espletare le restanti formalità legali e procedurali.

La Commissione ora preparerà e invierà una nota verbale al Mercosur (in particolare al Paraguay, che è il custode legale dei trattati del Mercosur), in data da confermare. Argentina, Uruguay e Brasile hanno ratificato l'accordo e si prevede che il Paraguay farà altrettanto a breve.

Anche l'Argentina ha già formalmente notificato l'accordo all'Ue e si prevede che gli altri Paesi del Mercosur seguiranno a breve. L'applicazione delle disposizioni inizierà il primo giorno del secondo mese successivo all'invio della nota verbale da parte della Commissione.

