La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha mandato questa mattina una lettera ai 27 Paesi membri chiedendo loro di indicare "i nomi dei candidati al posto di commissario". Lo fa sapere il suo portavoce, precisando che la scadenza per la risposta dei governi è fissata al 30 agosto.

Tajani: "Fitto più indicato per fare commissario, ma no rimpasti all'orizzonte"

L'Italia riuscirà a spuntare un commissario di peso in Europa nonostante il no di Giorgia Meloni al bis di Ursula von der Leyen? "Io credo assolutamente sì", ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ai microfoni di Rtl. Raffaele Fitto "sarebbe un eccellente candidato, se ne parlerà all'interno del governo, lui conosce bene le istituzioni europee", dunque ha "le carte in regola per fare bene il commissario e non fare solo lo stagiaire". Fitto "è il più indicato, ma non vedo rimpasti all'orizzonte - ha messo in chiaro - si distribuiranno le competenze immagino, ma non vedo rimpasti né problemi per la maggioranza".