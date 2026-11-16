Ue: nuove sanzioni contro la Russia e aiuti all'Ucraina al centro del dibattito

I ministri degli Esteri dell’Unione Europea discuteranno oggi a Bruxelles della possibilità di imporre nuove sanzioni contro la Russia, nonché delle esigenze finanziarie dell’Ucraina per il 2027 e di una risposta comune alle minacce ibride contro gli Stati membri, in un incontro in cui faranno anche il punto sullo stato dei negoziati di pace con l’Ucraina e sul ruolo che l’Ue deve svolgere nel processo.

Il Consiglio Affari Esteri (Cae), che avrà un carattere prevalentemente politico di monitoraggio e coordinamento, senza che siano previste grandi decisioni, esaminerà nuove misure restrittive nei confronti di persone ed entità legate al settore bancario ed energetico russo, nonché della cosiddetta flotta ombra di Mosca.

Tutto questo mentre l’Unione Europea continua a lavorare al 22esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, con l’obiettivo di aumentare la pressione economica su Mosca e limitare la sua capacità di finanziare la guerra in Ucraina, mentre proseguono i colloqui per porre fine all’invasione iniziata nel 2022.

Allo stesso tempo, i ministri discuteranno di come garantire il sostegno economico a Kiev nel corso del prossimo anno, anche se l’incontro non dovrebbe concludersi con un accordo sulla formula finale per coprire le esigenze di finanziamento.

I Ventisette condividono la necessità di mantenere il sostegno economico e militare all’Ucraina, soprattutto di fronte all’arrivo dell’inverno e ai continui attacchi russi contro le sue infrastrutture energetiche, ma persistono divergenze su come finanziare il sostegno, come indicato da diverse fonti diplomatiche.

Tra le opzioni sul tavolo c'è l'utilizzo dei beni russi vincolati in Europa, una possibilità che continua a sollevare riserve in alcuni Stati membri, soprattutto in Belgio, sede di Euroclear, dove sono depositati 185 miliardi di euro provenienti da Mosca.

Dallo scorso anno, il governo belga mette in guardia sui rischi legali e finanziari che comporterebbe il ricorso a questi fondi e chiede garanzie per evitare di farsi carico da solo delle possibili conseguenze dell'operazione.

Altri Paesi chiedono alla Commissione Europea di presentare una proposta giuridicamente valida che consenta la mobilitazione dei beni russi e la distribuzione dei rischi tra gli Stati membri, ma nemmeno questa opzione convince il Belgio, come hanno riferito le stesse fonti a EuropaPress.

Un altro tema non all'ordine del giorno ma che prevedibilmente si insinuerà è la partecipazione europea ai negoziati di pace sull'Ucraina, dopo gli ultimi contatti diplomatici ad Abu Dhabi, Mosca e Dublino e il dibattito sullo stesso tema a livello di leader nel Consiglio Europeo informale nella capitale dell'Irlanda.

Sebbene vi sia consenso sulla necessità che l’Ue abbia voce in capitolo in qualsiasi accordo che incida sull’architettura di sicurezza europea, i governi mantengono posizioni diverse su chi dovrebbe rappresentarla e con quale mandato.

Il capo della diplomazia europea, Kaja Kallas, ha sostenuto che sia lei che il presidente del Consiglio Europeo, António Costa, avrebbero dovuto rappresentare l’Unione in questi colloqui, mentre Germania e Francia hanno scelto di mantenere un formato che includa le principali potenze europee.

In questo dibattito, la Spagna si è mostrata aperta a formule diverse a patto di avere il sostegno dei Ventisette, una questione che probabilmente rimarrà nelle mani dei leader europei e sulla quale oggi non sono previste decisioni al di là di quelle di cui i leader hanno parlato al vertice di Dublino.

I ministri esamineranno anche come rafforzare la risposta comune alle minacce ibride contro i Paesi dell’Unione, una questione che alcuni Paesi vogliono promuovere oggi al Cae, con l’obiettivo che i Ventisette inviino un messaggio di unità e di volontà di agire collettivamente contro questo tipo di attacchi.

Il dibattito arriva dopo la recente ondata di allarmi bomba registrata in diversi Paesi europei, soprattutto in Italia, dove sono stati numerosi gli avvertimenti contro i centri educativi, nonché incidenti simili che hanno colpito aeroporti e aerei.

A questo si aggiungono i recenti attacchi informatici contro i sistemi di refrigerazione dei supermercati europei, che hanno accresciuto le preoccupazioni sulla vulnerabilità delle infrastrutture e sulla capacità di risposta degli Stati membri; o attacchi di droni contro navi commerciali nel Mar Nero.

Tra le possibili risposte a questi attacchi ci saranno le sanzioni, soprattutto dopo che la Francia ha sottolineato il possibile coinvolgimento dell'Iran negli attacchi informatici, anche se non tutti gli Stati membri ritengono che ci siano prove sufficienti per attribuire formalmente la responsabilità di questi incidenti a Teheran.

Per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità, i 27 Stati membri discuteranno di come migliorare i meccanismi europei di prevenzione, coordinamento e risposta alle minacce, che spaziano dagli attacchi informatici e sabotaggi alle campagne di disinformazione, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza dell'Unione e scoraggiare future operazioni di destabilizzazione.

Nella sezione dedicata al Medio Oriente, i ministri degli Esteri discuteranno del sostegno europeo alla transizione politica e alla ripresa economica della Siria, nonché della possibilità di approfondire le relazioni istituzionali con Damasco, alla luce dei cambiamenti politici avvenuti nel Paese.

Tra le questioni che verranno esaminate figura la possibilità di riprendere i negoziati per un accordo di associazione tra l'Unione europea e la Siria, prendendo come base il testo negoziato nel 2008. Tuttavia, secondo fonti europee, un eventuale accordo finale dipenderà dai progressi nella transizione politica, dal rispetto dei diritti fondamentali e da garanzie in termini di inclusività e responsabilità.

La riunione di oggi sarà più breve del solito, poiché sarà seguita da un incontro ministeriale incentrato sulla connettività e sulla sicurezza interregionale. La sessione si articolerà in due parti: una dedicata ai collegamenti tra il Mar Nero, il Caucaso meridionale e l'Asia centrale, l'altra alla cooperazione per rafforzare la sicurezza marittima nel Mar Nero.

Inoltre, domani si terrà nella capitale dell'Ue una riunione dei ministri della Difesa dell'Unione. È prevista la partecipazione del vicesegretario aggiunto alla Difesa degli Stati Uniti, Elbridge Colby; i colloqui si concentreranno sul sostegno militare all'Ucraina, sulle relazioni transatlantiche e sulle sfide alla sicurezza poste dalla Cina.