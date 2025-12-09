Ue, Trump torna alla carica: "Paesi decadenti e leader deboli, non sanno cosa fare"

Il presidente ha ribadito la sua intenzione di sostenere candidati politici in Europa che condividano la sua visione: "Ho già appoggiato persone che molti europei non amano. Ho appoggiato Orban". Sull'Ucraina: "Devono tenere elezioni o non è più democrazia"

Il presidente americano Donald Trump ha definito "deboli" i leader dei Paesi europei, di cui ha denunciato la gestione dell'immigrazione e del conflitto ucraino. "Penso che siano deboli, e vogliono essere così politicamente corretti - ha detto in un'intervista a Politico - Non sanno cosa fare. L'Europa non sa cosa fare".

Il presidente ha definito "decadenti" i Paesi europei e criticato capitali come Londra e Parigi, "sovraccariche" a causa della migrazione dal Medio Oriente e dall’Africa, aggiungendo che senza un cambio di rotta "alcuni Stati europei non saranno più Paesi sostenibili". Ha inoltre attaccato il sindaco di Londra Sadiq Khan, definendolo "un disastro" che "viene eletto perché sono arrivate così tante persone. Ora votano per lui".

Trump ha ribadito la sua intenzione di sostenere candidati politici in Europa che condividano la sua visione, anche a costo di alimentare tensioni diplomatiche con i governi attuali. "Ho già appoggiato persone che molti europei non amano. Ho appoggiato Viktor Orbán", ha ricordato.

Quanto all'Ucraina, "penso che debba tenere delle elezioni - ha detto Trump - Stanno usando la guerra per non tenere le elezioni, ma penso che il popolo ucraino debba avere questa possibilità".

"Forse Zelensky vincerebbe, non so chi vincerebbe, ma non tengono elezioni da molto tempo, parlano di democrazia, ma si arriva a un punto in cui non è più una democrazia", ha aggiunto il presidente americano.