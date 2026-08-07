Università di Verona, aperte le iscrizioni al Master in comunicazione europea e giornalismo interculturale

Sono aperte all’Università degli Studi di Verona le iscrizioni al Master universitario di primo livello in “Comunicazione europea, Media e Giornalismo interculturale”, organizzato dal Centro Studi Interculturali del Dipartimento di Scienze Umane e diretto da Agostino Portera, ordinario di Pedagogia interculturale. L’obiettivo è formare professionisti in grado di lavorare nelle redazioni, negli uffici stampa, nella comunicazione internazionale e nel social media management, con una particolare attenzione alla dimensione europea e interculturale.

Il Master si svolge in modalità blended, con lezioni online sulla piattaforma e-learning dell’Ateneo e tre seminari in presenza a Verona durante il fine settimana. Le attività didattiche prenderanno il via il 20 novembre 2026. Il percorso vale 60 crediti formativi universitari e si concluderà nell’autunno del 2027 con la discussione della tesi.

Al centro del programma c’è il rapporto sempre più stretto tra giornalismo, comunicazione digitale e dimensione internazionale. Gli sbocchi indicati dal Master riguardano in particolare le redazioni online, le agenzie di stampa e le testate specializzate negli affari esteri e nell’Unione europea, ma anche gli uffici stampa di imprese, enti pubblici e Ong, la gestione dei social media e la produzione di contenuti multimediali, video e podcast.

“Proponiamo un percorso di livello universitario che tiene insieme teoria e pratica. L’approccio interculturale, internazionale ed europeo resta poi il passaggio più solido per affrontare le sfide della comunicazione contemporanea”, sottolinea Portera.

Tra i docenti figurano, oltre allo stesso Portera, Caterina Fratea, docente di Diritto dell’Unione europea, e Marta Milani, esperta di competenze interculturali. A loro si affiancano giornalisti e professionisti della comunicazione, tra cui Alessio Pisanò, direttore dell’agenzia EU Video News di Bruxelles, Emanuele Bonora di Milano Finanza, Sara Mauroner ed Elena Guerra per gli ambiti degli uffici stampa e dei social media, Tiziana Cavallo per il podcasting e il media analyst e scrittore Maurizio Corte.

Il percorso didattico è suddiviso in tre moduli e affronta la scrittura giornalistica e il giornalismo digitale, con un approfondimento anche sull’intelligenza artificiale, il giornalismo europeo, il videomaking, la teoria e la tecnica del podcasting, la comunicazione degli uffici stampa, il giornalismo interculturale e multimediale e il social media management.

Alla formazione teorica si aggiunge un tirocinio di 100 ore, che può essere svolto in Italia o all’estero e, su richiesta, ampliato. La tesi finale comprende inoltre un project work pensato per essere utilizzabile anche nel percorso professionale degli studenti.

Il Master mette inoltre a disposizione una redazione web gestita dall’associazione culturale ProsMedia Ets, che collabora con il Centro Studi Interculturali: un laboratorio facoltativo online dedicato alla scrittura giornalistica, alla comunicazione multimediale e alla ricerca. Sono previste anche masterclass sulla comunicazione istituzionale e politica europea, sul giornalismo d’inchiesta internazionale, sull’impiego dell’intelligenza artificiale nel giornalismo, sulla mediazione interculturale e sulla gestione dei conflitti.

Un servizio di tutoraggio affiancherà inoltre gli iscritti nella gestione del percorso di studio, nell’organizzazione del tempo tra lavoro e didattica e nella preparazione della tesi. Una formula pensata anche per chi già lavora o vive lontano da Verona: il Centro Studi Interculturali vanta 25 anni di esperienza nella gestione di Master universitari e da 15 anni organizza percorsi di formazione universitaria a distanza.

Il Master è aperto a laureati triennali e magistrali e a chi possiede titoli equipollenti; chi non è laureato può partecipare come uditore. Si rivolge sia ai giovani che cercano un primo ingresso nel mondo del lavoro, sia a professionisti della comunicazione che vogliono aggiornare le proprie competenze, sia a chi proviene da altri settori e punta a un riposizionamento professionale.

Il costo di iscrizione è di 3.916 euro, pagabili in due rate e detraibili al 19% dalla dichiarazione dei redditi. Sono previsti sconti per i neolaureati e la possibilità di accedere a un prestito d’onore garantito dallo Stato, senza garanzie personali.