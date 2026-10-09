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Uragano Isaias si rafforza e punta gli Usa: in corso evacuazioni lungo la costa del Golfo

Si prevede che la tempesta si rafforzi ulteriormente e diventi brevemente un "uragano di grande intensità" prima di toccare terra

Uragano Isaias - (Noaa)
Uragano Isaias - (Noaa)
09 ottobre 2026 | 08.30
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

L'uragano Isaias si è intensificato ulteriormente fino a diventare un uragano di categoria 2 di elevata intensità, mentre si dirige verso la costa settentrionale del Golfo del Messico. Si prevede che la tempesta si rafforzi ulteriormente e diventi brevemente un "uragano di grande intensità" nelle prime ore di oggi, prima di indebolirsi leggermente e toccare terra nella tarda serata. Le località costiere potrebbero essere colpite da un'onda di tempesta alta fino a 2 metri e da precipitazioni fino a 38 centimetri, con la possibile formazione improvvisa di tornado di breve durata .

In alcune zone dell'Alabama, della Florida e della Georgia è stato dichiarato lo stato di emergenza, e in alcune aree sono stati emessi ordini di evacuazione obbligatoria. Alcuni aeroporti della Florida chiuderanno in previsione dell'arrivo della tempesta. Anche i servizi ferroviari di Amtrak in alcune zone della Louisiana e dell'Alabama subiranno delle interruzioni. Prima ancora che l'uragano Isaias tocchi terra lungo la costa del Golfo, le autorità, persino a Charleston, nella Carolina del Sud, si stanno già preparando ad affrontare i suoi effetti persistenti. Ieri, il sindaco William S. Cogswell Jr. ha attivato il piano di prevenzione delle inondazioni della città, prevedendo forti piogge e un'alta marea che, nel fine settimana, comporterà il rischio di allagamenti per la città costiera sull'Atlantico.

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