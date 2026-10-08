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Uragano Isaias, cresce l’allerta negli Usa: evacuazioni e scuole chiuse in Florida e Alabama

La tempesta si avvicina alla costa del Golfo del Messico e potrebbe raggiungere la categoria 2. Attesi venti violenti, piogge intense, mareggiate e possibili tornado

Uragano Isaias - (Noaa)
Uragano Isaias - (Noaa)
08 ottobre 2026 | 15.15
Arianna Menotti
LETTURA: 1 minuti

L'uragano Isaias continua a rafforzarsi mentre si avvicina alla costa degli Stati Uniti. Secondo l'ultimo bollettino del National Hurricane Center, ha raggiunto venti sostenuti di circa 130 km/h, con una pressione minima di 979 millibar, e si sta muovendo verso nord-est alla velocità di circa 15 km/h. I meteorologi prevedono un ulteriore intensificazione nelle prossime ore.

L'arrivo sulla costa settentrionale del Golfo del Messico è atteso tra venerdì sera e le prime ore di sabato, nell'area compresa tra Mississippi, Alabama e Florida. Il National Hurricane Center ha invitato la popolazione a completare rapidamente le misure di protezione contro mareggiate e venti molto forti.

L'allerta è già scattata in diversi territori: sono state disposte evacuazioni in alcune contee della Florida, mentre diverse scuole in Florida e Alabama hanno annunciato la chiusura in vista dell'arrivo della tempesta. Anche il settore energetico del Golfo è stato interessato dall'emergenza: Shell e Chevron hanno ridotto le attività offshore ed evacuato parte del personale.

Isaias potrebbe quindi diventare il primo uragano a raggiungere la terraferma negli Stati Uniti dal 2024, quando l'uragano Milton colpì la Florida come categoria 3.

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