circle x black
Cerca nel sito
 

Usa, Agenzia sanitaria nel caos: Casa Bianca licenzia direttrice, lei si rifiuta di lasciare

Era arrivata all'incarico meno di un mese fa ma si era scontrata con il segretario alla Salute Kennedy Jr e componenti del suo staff

Susan Monarez e Donald Trump
Susan Monarez e Donald Trump
28 agosto 2025 | 13.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Via dai Cdc Susan Monarez. Il licenziamento della direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention è stato annunciato dalla Casa Bianca. E diversi funzionari si sono dimessi. Monarez era arrivata all'incarico meno di un mese fa, ma - ricostruisce il Wall Street Journal che parla di "caos" al vertice dei Cdc - si era scontrata il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr, e componenti del suo staff.

"Dal momento che Susan Monarez si è rifiutata di dimettersi nonostante avesse informato i vertici del Department of Health and Human Services delle sue intenzione in tal senso, la Casa Bianca ha licenziato Monarez dal suo incarico nei Cdc", ha fatto sapere il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai.

I legali di Monarez hanno confermato che la loro assistita è stata informata nella notte del licenziamento da un dipendente dell'ufficio del personale della Casa Bianca, ma hanno precisato che si tratta di una prerogativa del presidente e che per questo motivo non ritengono legalmente valida la notifica.

In una precedente dichiarazione i legali della Monarez affermavano che "quando la direttrice dei Cdc, Susan Monarez, si è rifiutata di approvare direttive poco scientifiche, sconsiderate e di licenziare esperti di sanità, ha scelto di proteggere le persone invece di seguire un'agenda politica". E "per questa ragione è stata presa di mira". Al centro dello scontro, la politica vaccinale.

Secondo email consultate dal Wsj, tre dirigenti dei Cdc (divisione del Department of Health and Human Services), compresa Debra Houry, hanno rassegnato le dimissioni.

"Susan Monarez non è allineata con l'agenda del presidente 'Making America Healthy Again'", ha detto il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai, in una dichiarazione riportata anche da altri media americani.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
usa news usa cdc caos susan monarez susan monarez kenney jr salute
Vedi anche
News to go
Influenza, si teme possa essere una delle peggiori degli ultimi anni: perché
Mostra Venezia, videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video
Al Quarticciolo spacciatori e vedette in strada h 24. Le videonews dalla nostra inviata sul posto
Venezia 82, il divo è tornato: George Clooney sbarca al Lido - Video
Mostra Venezia 2025 al via oggi: le videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
News to go
Gaza, proteste in Israele: Netanyahu non ferma raid
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza