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Usa-Iran, finito il primo round di negoziati. I mediatori: "Progressi incoraggianti"

Qatar e Pakistan fanno il punto sui colloqui: creato un gruppo di coordinamento che coinvolgerà il Libano

JD Vance - (Afp)
JD Vance - (Afp)
22 giugno 2026 | 06.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il primo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran si è concluso con "progressi incoraggianti". Pakistan e Qatar, mediatori in Svizzera, fanno il punto dopo i colloqui tra le delegazioni di Washington e Teheran che si sono svolti in una "atmosfera positiva e costruttiva". Stati Uniti e Iran hanno raggiunto l'intesa sulla formazione di un Comitato d'alto livello che garantisca "supervisione politica sul processo di mediazione", affermano Pakistan e Qatar in una nota.

I negoziatori riferiranno regolarmente al Comitato di alto livello e guideranno gruppi di lavoro incentrati "su nucleare, sanzioni e un gruppo di monitoraggio e risoluzione delle controversie per garantire l'effettiva attuazione del memorandum d'intesa, nonché su altre questioni", si legge nella dichiarazione. Il comitato ha "concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo finale entro 60 giorni". I colloqui tecnici continueranno per il resto della settimana in Svizzera "su tutte le questioni".

Stati Uniti e Iran hanno anche concordato di creare una "cellula di de-escalation" che coinvolga il Libano, con la partecipazione di Qatar e Pakistan, per garantire la fine delle operazioni militari in Libano.

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negoziati usa iran iran news
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